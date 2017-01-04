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saldırısına ilişkin kritik gözaltı!

İstanbul 'de gerçekleşen hain saldırı öncesi eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan kişi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Ortaköy saldırısına ilişkin kritik gözaltı!

İstanbul 'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan kişi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde iki mesaj yazan "" isimli kullanıcıya yönelik çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda, şüpheli F.S.M'nin Düzce'deki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

"Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu öne sürülen F.S.M, ekiplerce gözaltına alındı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 17:46
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