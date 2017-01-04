Reina için yürüdüler

Yılbaşı gecesi yerli ve yabancı 39 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısı sonrası olayın cereyan ettiği Reina'nın önünde anma ve teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi. Valilikten izin alınmadığı gerekçesi ile bugüne ertelenen yürüyüş ve teröre lanet buluşmasında, katliamda ölen yerli ve yabancı misafirlerle mekan çalışanlarının fotoğraflarına çiçekler bırakılarak çelenk koyuldu. TURYİD'in (Turizm-restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) organize ettiği yürüyüşe İstanbul'un turistik mekan ve işletmecileri ile çalışanları başta olmak üzere Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.
TAZİYELERİNİ İLETTİLER
Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndan başlayan yürüyüşün ardından kanlı terör eyleminin gerçekleştiği Reina gece kulübünün önüne gelen katılımcılar, olay sırasında yaşamını yitiren mekan çalışanlarının fotoğraflarının üzerine karanfil bırakarak mekanın sahibi Mehmet Koçarslan ve ortağı Ali Ünal'a taziyelerini dile getirdiler. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda Türk bayrakları eşliğinde yürüyen katılımcılar, yaptıkları konuşmada üzüntülerini dile getirdiler ve İstanbul gibi bir marka şehrin asla sessizliğe gömülmemesi gerektiğini söylediler.
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