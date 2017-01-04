Oyum belli

MHP grubu yılın ilk toplantısını yaptı. Milletvekillerine hitap eden Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Yıldırım tarafından muhalefet liderlerine suikast uyarısı yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine "Bizimsuikasta yönelik herhangibir bilgimiz yoktur. Bizebu manada bilgi veren deolmamıştır. Basın yoluylaSayın Kılıçdaroğlu'nasuikast düşüncesininyaygınlaştığına dairbilgiler vardır. AmaTürkiye'de siyasilere,milletimize vevatandaşlarımıza karşıbu tür suikastlar kimseyiyıldıramayacaktır,yıkamayacaktır" karşılığını verdi. Zırhlı araç kullanıp kullanmadığına ilişkin soruyu da Bahçeli, "Bizimarabalarımızda zırhyoktur. Hükümetin,liderlere bir zırhlı araçvereceğine dair bilgilerulaşmıştır. Ben şahsenbir zırhlı araç ihtiyacımızolmadığını, bize yönelikböyle bir teşebbüstenvazgeçmelerinikendilerine salık verdim" şeklinde cevapladı. Terörün kökü kazınıncaya, FETÖ'yle yüzleşme ve hesaplaşma bitinceye kadar olağanüstü hale MHP'nin bütün gücüyle tam destek vereceğini söyleyen Bahçeli anayasa değişiklik paketinin önümüzdeki hafta mecliste görüşüleceğini hatırlatan gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı: Tabi siyasi partiler grup kararı alma durumunda değildir. Yasa buna müsaade etmemektedir. Benim,Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek 'Evet' oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim 'Evet' oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım." Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada da Türkiye'nin asimetrik bir saldırının, barbar bir akının, vicdansız bir operasyonun odağı ve hedefinde bulunduğunu belirterek, Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanında olduğunu söyledi. Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: Hedef esasen Türkiye'dir. Hedef milli birlik ve kardeşliğimizdir. Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler FETÖ'yü, IŞİD'i, PKK'yı, PYD-YPG'yi ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Terörizmi döktüğü kanda boğmak, teröristleri tümden imha etmek için ya bir yol bulmalıyız ya da bulamıyorsak yeni bir yol yapmalıyız... Bahçeli'nin bu açıklamaları, terörü destekleyen ABD'de rahatsızlığa neden oldu.
MEZHEPSAVAŞIİÇİN HERYOLUDENİYORLAR
Bahçeli'nin 'Milli' duruşu, ABD'nin planlarını yerle bir etti. Türkiye'yi terör merkezi yapmak isteyen ABD, 'Milli birlik' nedeniyle bir hayli tedirgin.
MİLLİ BİRLİKSORUN ÇÖZER Bahçeli, "Milli birlik olmazsa, terörizm Türkiye'yi yutacaktır. Reina katliamı, aslında 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının artçı sarsıntısıdır ve bunlar birbirine eklemlidir. Reina'dan yeni bir mezhep düşmanlığı çıkarma çabaları terörizmin ve yanında, yöresinde buruşmuş yüzlerini gizleyen şarlatan efendilerinin bitmeyen bir oyunudur" dedi.
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