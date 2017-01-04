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Neredesiniz kızlar?

Neredesiniz kızlar?
Adana'da yaşayan Ayşegül Yolcu (16), 19 Aralık'ta "Okula gidiyorum" diyerek evden çıktı. Genç kızdan bir daha haber alınamadı. Kızını bulamayan anne Fatma Yolcu (32), polise kayıp başvurusu yaptı. Ancak 15 gündür süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. 15 gündür kızının sesini duyamayan anne Yolcu, "Kızımın hayatından endişe ediyorum" diye ağladı. Yolcu, "Kızım kaybolduğundan beri perişan olduk. Sadece bir kişi gizli numaradan arayıp 'Onlar birbirini seviyor' diyerek telefonu kapattı. Ne olur bana kızımı bulun" dedi. Başka bir kayıp haberi de Tokat'ın Niksar İlçesi'nden geldi. Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi (22), 23 Aralık'ta yatılı kız öğrencilerinin kaldığı pansiyondan çıkıp okula gitti. Okul sonrası tekrar pansiyona dönen Büşra, görevlilere, "Ailemin yanına gideceğim" diyerek pansiyonu terk etti. 2 gün sonra Büşra Erdoğan'ın okula gitmediği belirlenince, durum ailesine haber verildi. Kızlarının evde olmadığını söyleyen aile, polise gitti. Ekipler, yaklaşık 11 gündür kayıp olan liseli Büşra'yı bulmak için harekete geçti. Niksar Belediyesi de sosyal medyadan genç kızın fotoğrafını yayınlayarak görenlerin polise bildirmesini istedi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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