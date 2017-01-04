Neredesiniz kızlar?

Adana'da yaşayan AyşegülYolcu (16), 19 Aralık'ta"Okula gidiyorum" diyerekevden çıktı. Genç kızdan bir dahahaber alınamadı. Kızını bulamayananne Fatma Yolcu (32), polise kayıpbaşvurusu yaptı. Ancak 15 gündürsüren arama çalışmalarından sonuçalınamadı. 15 gündür kızının sesiniduyamayan anne Yolcu,"Kızımın hayatındanendişe ediyorum" diyeağladı. Yolcu, "Kızımkaybolduğundan beriperişan olduk. Sadecebir kişi gizli numaradanarayıp 'Onlar birbiriniseviyor' diyerek telefonukapattı. Ne olur banakızımı bulun" dedi. Başkabir kayıp haberi de Tokat'ınNiksar İlçesi'nden geldi.Kırkkızlar Mesleki ve TeknikAnadolu Lisesi son sınıföğrencisi Büşra Erdoğan(22), 23 Aralık'ta yatılı kızöğrencilerinin kaldığı pansiyondançıkıp okula gitti. Okul sonrası tekrarpansiyona dönen Büşra, görevlilere,"Ailemin yanına gideceğim"diyerek pansiyonu terk etti. 2 günsonra Büşra Erdoğan'ın okulagitmediği belirlenince, durumailesine haber verildi. Kızlarınınevde olmadığını söyleyen aile,polise gitti. Ekipler, yaklaşık 11gündür kayıp olan liseli Büşra'yıbulmak için harekete geçti.Niksar Belediyesi de sosyalmedyadan genç kızın fotoğrafınıyayınlayarak görenlerin polisebildirmesini istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.