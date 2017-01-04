Neredesin kaptan?

İzmirli Egemen Atay, 2.5 yıl önce ikinci kaptan olarak işe başladığı ve ilk seferine çıktığı kuru yük gemisinde esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Denizde ve gemi içerisinde günlerce süren aramalara rağmen bulunamayan Atay'dan hala haber alınamadı. Şu anda 6 ve 4 yaşında olan 2 çocuğuna bakmak için çalışan, ekonomik olarak zor günler geçiren Sevil Atay'ın başvurusu üzerine mahkeme 'gaiplik' kararıyla, kayıp kaptanı resmen ölü saydı. Kendisi ve çocuklarına toplam bin 100 TL maaş bağlanan Sevil Atay, "Eşimin kaybolması hala sırlarla dolu. Ben onun cinayete kurban gittiğine inanıyorum" dedi.