Kılıçdaroğlu DHKP-C destekçilerine sahip çıktı

Reina saldırısının ardından 'laiklik çağrısı' adı altında 'iç savaş kışkırtıcılığı' yapan Halkevleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı..
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu kışkırtıcıları laiklik savunucusu olarak ilan etti. Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
"HANGİ GEREKÇEYLE TUTUKLADINIZ"
"Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız? Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir"
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garibanlar teröre kurban gidince birşey olmuyor...reynada zenginler terörden ölünce laiklik eldin gidiyor değil mi...ADAMLARDAKİ KAFAYA BAK...
kayseride terörden askerler öldü...beşiktaşta terörden polisler öldü...o zaman laiklik elden gitmedi...!!! reynada eğlence mekanında terör olunca laiklik elden mi gidiyor sayın kk...
EVET.SUÇLU BU KK.SAVCILAR GÖREVE BU TERÖRİSTLERİ keMAL GÖREVLENDİRMİŞ HALKI KIŞKIRTIN DİYE.
Bu kemal gerizekalısı neyi savunduğunu bilmez, bundan beyin olmadığı için bu salağı chpkk lıları başına koymuşlar, köyde buna otuz koyun vermişler götür otlat demişler bu beyinsiz salak koyunları kaybetmiş, ama meğerse kendi kaybolmuş, şimdide kendine yakışır teröristlere kucak açıyor. Bu pislik terörist fetöcüyü sınır dışı edin.
LAİKLİK BABANIZIN MALIMIKİ ONA SIĞINARAK VATAN HAİNLERİNE KOLTUK ÇIKIYORSUNUZ , SİZ BİR KERE LAİKLİĞİN DİNSİZLİK OLDUĞUNU SANIYORSUNUZ ,,BEN LAİKSEM DEVLETİMİ SATARIM ,ZİHNİYETİ,,
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