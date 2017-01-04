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Kılıçdaroğlu DHKP-C destekçilerine sahip çıktı

CHP Genel Başkanı , Reina saldırısının ardından Okmeydanı'nda kahveleri basıp 'iç savaş kışkırtıcılığı' yapan Halkevleri militanları Hamit Dışkaya ve 'ı savundu. DHKP-C destekçilerini laiklik savunucusu ilan eden KK, "Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız?" dedi.

Kılıçdaroğlu DHKP-C destekçilerine sahip çıktı

Reina saldırısının ardından 'laiklik çağrısı' adı altında 'iç savaş kışkırtıcılığı' yapan Halkevleri üyeleri Hamit Dışkaya ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı..

CHP lideri ise, bu kışkırtıcıları laiklik savunucusu olarak ilan etti. Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"HANGİ GEREKÇEYLE TUTUKLADINIZ"
"Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız? Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir"
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 12:00
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

garibanlar teröre kurban gidince birşey olmuyor...reynada zenginler terörden ölünce laiklik eldin gidiyor değil mi...ADAMLARDAKİ KAFAYA BAK...

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 15:35
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

kayseride terörden askerler öldü...beşiktaşta terörden polisler öldü...o zaman laiklik elden gitmedi...!!! reynada eğlence mekanında terör olunca laiklik elden mi gidiyor sayın kk...

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 15:34
memleketim memleketim

EVET.SUÇLU BU KK.SAVCILAR GÖREVE BU TERÖRİSTLERİ keMAL GÖREVLENDİRMİŞ HALKI KIŞKIRTIN DİYE.

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 15:29
FatihSultan23 FatihSultan23

Bu kemal gerizekalısı neyi savunduğunu bilmez, bundan beyin olmadığı için bu salağı chpkk lıları başına koymuşlar, köyde buna otuz koyun vermişler götür otlat demişler bu beyinsiz salak koyunları kaybetmiş, ama meğerse kendi kaybolmuş, şimdide kendine yakışır teröristlere kucak açıyor. Bu pislik terörist fetöcüyü sınır dışı edin.

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 14:23
VELİ VELİ

LAİKLİK BABANIZIN MALIMIKİ ONA SIĞINARAK VATAN HAİNLERİNE KOLTUK ÇIKIYORSUNUZ , SİZ BİR KERE LAİKLİĞİN DİNSİZLİK OLDUĞUNU SANIYORSUNUZ ,,BEN LAİKSEM DEVLETİMİ SATARIM ,ZİHNİYETİ,,

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evet2
hayır0
cevapla 04.01.2017 14:07
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