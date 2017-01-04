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su yarın açılıyor

'da Atatürk Kültür Merkezi- arasındaki mesafeyi 17 dakikaya indirecek Keçiören su yarın açılıyor.

Keçiören Metrosu yarın açılıyor

Büyükşehir Belediyesince inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilerek yapımı tamamlanan su yarın açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Şehitler-Gazino Durağı) arasında yapımı tamamlanan M4 Keçiören Metrosu'nun açılış töreni, yarın Keçiören Belediyesi önünde yapılacak.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılması bekleniyor.

AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu'ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu'na aktarma sağlanacak.

Keçiören'in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

Bakanlıkça yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu'nda, yolcu taşımacılığına yarın başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarıyla yapımına başladığı metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına 306 milyon 410 bin lira harcayarak inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011'de hattın yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devretmişti.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 19:22
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