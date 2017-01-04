Katil kocaya ağır müebbet

Adana'da yaşayan İzzet Elmas, 5 Aralık'ta bir çocuk annesi eşi Şehriban Elmas'ı döverek öldürdü. Eş katili Elmas, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elmas hakkında ağırlaştırılmış müebbethapis cezası istendi. İzzet Elmas'ın 4yakını hakkında da "suça iştirak"ten20'şer yıl hapis cezası talep edildi. İddianamede eşi tarafından öldürülen Şehriban Elmas'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tarafından dövüldüğü ve tehdit edildiği bilgisine de yer verildi.
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