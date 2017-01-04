Yol Durumu
  1. Viranşehir’de 2 intihar
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama ile görüştü

Katil kocaya ağır müebbet

Katil kocaya ağır müebbet
Adana'da yaşayan İzzet Elmas, 5 Aralık'ta bir çocuk annesi eşi Şehriban Elmas'ı döverek öldürdü. Eş katili Elmas, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elmas hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İzzet Elmas'ın 4 yakını hakkında da "suça iştirak"ten 20'şer yıl hapis cezası talep edildi. İddianamede eşi tarafından öldürülen Şehriban Elmas'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tarafından dövüldüğü ve tehdit edildiği bilgisine de yer verildi.

NAZAN ERDEM
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar