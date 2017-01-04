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  1. Terör örgütü DEAŞ'a karadan darbe!

'de DEAŞ operasyonu

İstanbul Ortaköy'de gerçekleşen hain saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik 'de operasyon başlatıldı, operasyonda 5 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.

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İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik 'de başlatılan operasyonda şu ana kadar DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, operasyonların sürdüğü mahallelerde giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Gece başlayan ve halen devam eden operasyonda ekiplerin şu ana kadar 5 şüpheliyi gözaltına aldığı ve bu sayının artabileceği öğrenildi.

DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 09:30
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