İkramiye çıkmasın diye dua etti

Gaziantep'te 160 ulkeye ait binlerce parayı toplayıp muze acan Esat Kaplan, aldığı Milli Piyango biletine para cıkmaması icin dua etti. 3 ton eski parası olduğunu belirten Kaplan, artık paraları koyacak yer bulamadığını belirtti. Cıkacak ikramiyeyi de eski paralara yatırmayı duşunduğunu ifade eden Kaplan, "İki tane biletaldım. Sonra düşündüm yaben parayı ne yapacağım.Zaten bende dünyanınparası var. Eğer ikramiye cıkarsa o parayla gider tarihi paralar alırdım. Muzeyi genişletmem gerekecekti. Yer bulma sıkıntısı cekecektim. İnşallah cıkmaz da başım ağrımaz dedim ve dualarım kabul oldu" diye konuştu.
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