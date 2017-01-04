Hocam bu ne şiddet

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Toros İlkokulu'da görevli sınıf öğretmeni L.Ç., öğretmenler odasında meslektaşı ile tartışmaya girdi. Kuran'ın değiştirilmiş ve eksik olduğunu, anlaşılamadığını söyledi. L.Ç.'ye karşı çıkan imam hatip mezunu sınıf öğretmeni O.D., odada bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni H.K.'den tartışmaya katılmasını isteyerek, "Siz konunun hakimisiniz, bu konuda konuşun" demesine L.Ç. tepki gösterdi. L.Ç. ve O.D. arasında çıkan tartışmadataraflar birbirine küfür etti. Diğer öğretmenlerin müdahalesiyle olay kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Olay sonrası her iki öğretmen de birbirinden şikayetçi olurken haklarında 'hakaret ve tehdit', suçundan dava açıldı. Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanık L.Ç. ile tarafların avukatları katılırken, O.D. yer almadı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, yeni düzenlemeyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarının uzlaşma kapsamına alındığı ve yetkinin uzlaştırma bürolarına verildiğini belirterek, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini kararlaştırdı. Heyet, uzlaşma gerçekleşmesi halinde davanın düşmesi, aksi durumda mevcut delil durumuna göre karar verilmesine hükmetti.
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