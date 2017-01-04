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lık için girdiği evde mahsur kaldı

Hırsızlık için girdiği evde mahsur kaldı
Elazığ'da bir , yaşlı bir çiftin yaşadığı evde kimsenin olmadığını sandı. Söz konusu eve balkondan girmeye çalışan şüpheli, karşısında yaşlı çifti görünce panik yaşadı. Kaçamadığı için balkonda mahsur kaldı. Olay yerine giden ekipler, hırsızı balkonda yakaladı. Polis tarafından ikinci kattan aşağıya indirilen hırsız, "Çok pişmanım" diye ağladı. Yaşananlar ise saniye saniye kameraya alındı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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