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Haklıyım ama çok yaralıyım

Boşanmak istediği eşi ’nin kardeşleri tarafından darp edildiğini belirten , “Haklıyım ama, bu şekilde gündeme gelmek beni çok daha yaraladı” dedi

Haklıyım ama çok yaralıyım
Ünlü teknik direktör , 2010'da evlendiği Evin Elçi'nin kendisinden boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyleri tarafından darp edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Olay basına yansıyınca, "Çok yaralıyım" dedi. Ünlü futbol adamı, yalnız yaşadığı eve 21 Eylül'de kendisini terk eden eşinin aniden geri geldiğini, evdeki çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalıştığını ileri bildirdi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Denizli, birden eşinin abileriyle karşı karşıya kaldığını, ve ölüm tehditleri aldığını anlattı. "Boşanmak için bize 5 milyon lira vereceksin" diyerek tehditler savuran kayınbiraderlerinin bir müddet sonra evi terk ettiğini kaydetti.

Yaşadığı şokun ardından 25 Eylül günü eşinin ve kayınbiraderlerinin yeniden evine geldiğini belirten Denizli, darp edildiğini belirtti. Başına ve boynuna aldığı darbeler sonucu yere düştüğünü anlatan Denizli, kayınbiraderlerinin tehdit ve darba saatlerce devam ettiğini belirtti. "Bak biz aşiretiz seni öldürürüz. Kafana sıkarım senin. Bir tek seni öldürmeyiz hem de bütün sülaleni öldürürüz" diyerek kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kayınbiraderinin sözleri ardından can güvenliğinden endişe eden Denizli, ailesine yaşadığı bu durumu anlatmaya karar verdiğini kaydetti. Büyük kızının evine giderek yaşadıklarını anlatan ünlü teknik direktör, aldığı darbeler sonrası vücudunda yer alan morluk ve darp izlerini ise ailesine utanarak anlattığını belirtti.

BÖYLE OLSUN İSTEMEDİM
Denizli dilekçenin sonunda ise "Yaşadığım fiziki ve psikolojik sonrası psikolojim bozuldu. Ailemin ve kendi can güvenliğimden endişe ediyorum. Hiçbir kabahatim yokken mağdur oldum. Yaşadığım darp sonrası hissettiğim korkuyu kelimelerle anlatmam mümkün olamaz. Bayıldım ve adeta ölümle burun buruna geldim. 'nin ve ağabeylerinin cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli, evine gizlice giren kayınbiraderlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini, darp raporunu delil olarak sunarak, ev çalışanlarının tanık olarak dinlenmesini istedi. Denizli'nin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın medyaya yansıması üzerine çok üzgün olduğunu belirten Denizli, "Yıllarca Türk futboluna hizmet ettim. Olayda mağdur olan benim. Hem de haklıyım. Ama bu şekilde gündeme gelmek, beni çok yaraladı" diye dert yandı.

5 MİLYON LİRALIK SALDIRI
Mustafa Denizli, kayınbiraderlerinin eşinden boşanması karşılığında 5 milyon TL istediğini söyledi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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