Aydın Nazilli'de yaşayan Turan A., 10 yıllık eşinden hayatının darbesini aldı. Bir fırında çalışan Turan A.'nın eşi Sultan A., 1 ay önce eşinin biriktirdiği paraları çalıp sevgilisi Turan D.'ye kaçtı. Turan A., olayı öğrenincebüyük yıkım yaşadı. 2 çocuğunu bırakıp, yıllarca biriktirdiği paralarla yasak aşkına kaçan karısından şikayetçi olmak için soluğu karakolda aldı. Bunu öğrenen Sultan A. vesevgilisi ise şikayetini geri çekmesiiçin Turan A.'ya tehditler yağdırdı. Ancak Turan A. şikayetini geri almadı. Bunun üzerine sevgililer kanlı birplan yaptı. İkili, otomobille Turan A.'nın her sabah araca bindiği kavşağa gidip beklemeye başladı.
BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Turan A., dün sabah başına geleceklerden habersiz evden çıkıp, araç beklediği kavşağa gitti. Bu sırada Sultan A.'yı otomobilde bırakıp araçtan aşağıya inen TuranD., boğazına bıçak dayadığı adamı, "Şikayetini geri çekeceksin yoksaseni öldürürüm" diye tehdit etti. Neye uğradığını şaşıran Turan A., şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Saldırgan, direnen Turan A.'nın bacaklarına 2 bıçak darbesi indirdi.
'BU ŞEREFSİZLİKTİR'
İki sevgili olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Turan A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavisinin ardından polise ifade veren Turan A., "Yıllardır çocuklarımın anneliğini yapan kadın nasıl olur da böyle ihanet eder. Bu şerefsizliktir. Şikayetimi geri almayacağım. İkisi de hak ettikleri cezayı alsın" dedi. Kaçan saldırganların her yerde arandığı bildirildi.
GENÇ KADINVE SEVGİLİSİHER YERDEARANIYOR
2 çocuk annesi Sultan A., eşini bıçaklayan sevgilisiyle birlikte kaçtı. İkilinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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