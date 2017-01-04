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Eşe bak!

Sultan A. 10 yıllık hayat arkadaşı Turan A.’nın paralarını çalpı yasak aşkına kaçtı. Şoka giden koca, soluğu karakolda aldı. Şikayetinden vazgeçmeyince eşinin sevgilisi tarafından bıçaklandı

Eşe bak!
Aydın 'de yaşayan Turan A., 10 yıllık eşinden hayatının darbesini aldı. Bir fırında çalışan Turan A.'nın eşi Sultan A., 1 ay önce eşinin biriktirdiği paraları çalıp sevgilisi Turan D.'ye kaçtı. Turan A., olayı öğrenince büyük yıkım yaşadı. 2 çocuğunu bırakıp, yıllarca biriktirdiği paralarla yasak aşkına kaçan karısından şikayetçi olmak için soluğu karakolda aldı. Bunu öğrenen Sultan A. ve sevgilisi ise şikayetini geri çekmesi için Turan A.'ya tehditler yağdırdı. Ancak Turan A. şikayetini geri almadı. Bunun üzerine sevgililer kanlı bir plan yaptı. İkili, otomobille Turan A.'nın her sabah araca bindiği kavşağa gidip beklemeye başladı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Turan A., dün sabah başına geleceklerden habersiz evden çıkıp, araç beklediği kavşağa gitti. Bu sırada Sultan A.'yı otomobilde bırakıp araçtan aşağıya inen Turan D., boğazına bıçak dayadığı adamı, "Şikayetini geri çekeceksin yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Neye uğradığını şaşıran Turan A., şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Saldırgan, direnen Turan A.'nın bacaklarına 2 bıçak darbesi indirdi.

'BU ŞEREFSİZLİKTİR'
İki sevgili olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Turan A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavisinin ardından polise ifade veren Turan A., "Yıllardır çocuklarımın anneliğini yapan kadın nasıl olur da böyle ihanet eder. Bu şerefsizliktir. Şikayetimi geri almayacağım. İkisi de hak ettikleri cezayı alsın" dedi. Kaçan saldırganların her yerde arandığı bildirildi.

GENÇ KADIN VE SEVGİLİSİ HER YERDE ARANIYOR
2 çocuk annesi Sultan A., eşini bıçaklayan sevgilisiyle birlikte kaçtı. İkilinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÜMİT ÖZMEN
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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