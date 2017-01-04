Eş katiline ağır hapis

Bursa'da geçen mayıs ayında, tartıştığı eşi Uzman Çavuş 33 yaşındaki Mehmet Tosun'u tabancayla kalbine ateş ederek öldüren 23 yaşındaki Gamze Tosun hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Gamze Tosun son ifadelerinde, "İş çıkışı eve gelen Mehmet, 6 aylık olan ikiz çocuklarımdan birinin hasta olmasından beni sorumlu tuttu. Çocuk benim pis olmam yüzünden hastalanmış. Hakaret edip bağırdı. Sonra yatak odasına gidip tabancayı aldı. Beni vurmasından korktum. Silahı elinden almak istedim. Fakat nasıl oldu bilmiyorum patladı ve kurşun ona isabet etti" dedi. Savcı, sanık Gamze Tosun hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.