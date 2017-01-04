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Eş katiline ağır hapis

Eş katiline ağır hapis
Bursa'da geçen mayıs ayında, tartıştığı eşi Uzman Çavuş 33 yaşındaki Mehmet Tosun'u tabancayla kalbine ateş ederek öldüren 23 yaşındaki hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Gamze Tosun son ifadelerinde, "İş çıkışı eve gelen Mehmet, 6 aylık olan ikiz çocuklarımdan birinin hasta olmasından beni sorumlu tuttu. Çocuk benim pis olmam yüzünden hastalanmış. Hakaret edip bağırdı. Sonra yatak odasına gidip tabancayı aldı. Beni vurmasından korktum. Silahı elinden almak istedim. Fakat nasıl oldu bilmiyorum patladı ve kurşun ona isabet etti" dedi. Savcı, sanık Gamze Tosun hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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