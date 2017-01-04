"Bunu söylemek teröristle aynı safta yer almaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 33. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Türkiye teröre teslim oldu demek, teröristle terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir." dedi.

Türkiye'nin istiklal mücadelesi içinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgahı yeniden önümüze getirilecek. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması, üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor."

"OLUP BİTENDEN HİÇBİR ŞEY ANLAMIYOR DEMEKTİR"

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendi güvenliği için bölgesinde yürüttüğü mücadeleyi 'başka devletlerin içişlerine karışmak' olarak gören bir kafa, olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyor demektir. DEAŞ'a karşı en etkili mücadeleyi veren bir ülkeyi, hala 'bu alçak örgüte destek sağlıyor' imasıyla suçlamak, tam da terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye saldıranların istedikleri türden bir söylemdir."

"ŞER İTTİFAKININ DEĞİRMENİNE DE SU TAŞIMIŞ OLUYOR"

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye teröre teslim oldu demek, teröristle, terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir. Bu sözü ifade eden kişi siyaset yapmıyor sadece, kendi ülkesinin karşısında oluşturulan şer ittifakının değirmenine de su taşımış oluyor." diye konuştu.

"BU BÖYLE BİLİNMELİ"

Terör örgütlerine destek veren tüm kesimlere aynı şekilde yaklaşılacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü örgüte, dinimizi istismar eden FETÖ, DEAŞ gibi örgütlere fiili, yazılı, sözlü destek verenlere ne yapılıyorsa, mezhep ayrımcılığı veya hayat tarzı üzerinden milletimizin bir kesimini istiskal etmeye çalışanlara da aynı muamele yapılacaktır, bu böyle bilinmeli."

"HERKESİN AYNI HAYAT BİÇİMİNE SAHİP OLMA MECBURİYETİ YOK"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayatı, Türkiye'yi bir kesimin diğerleri üzerinde tahakküm kurduğu bir ülke haline getirmek isteyenlere karşı mücadeleyle geçmiş şahsımdan başka, farklı bir davranış bekleyenler daha çok beklerler. Çünkü biliyorum ki dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin aynı hayat biçimine sahip olma mecburiyeti yoktur."

Kimsenin hayat tarzına müdahale edebilecek bir uygulamaya asla tevessül etmedim. Kurucusu olduğum siyasi partinin de bu yönde bir girişimi adımı bu noktada olmamıştır. 14 yıl önce yola bu kararlılıkla, bu anlayışla çıktık. Bugün de Cumhurbaşkanı olarak böyle bir yola başvurduğuma dair en küçük bir örnek gösterilemez. Hayatı Türkiye'yi bir kesimin diğerleri üzerinde tahakküm kurmaya çalışanlara karşı mücadele etmiş bir kişi olarak benden böyle bir davranış bekleyenler daha çok beklerler. Dünyada ve ülkemizde herkesin aynı hayat biçiminde olma mecburiyeti yoktur.



Tahakküme karşı olduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa, namaz kılmayana karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlıştır. Geçmişte, örtülü olduğu için okullara alınmayan kız çocuklarımıza yapılanlara nasıl rıza göstermemişsek, bugün aksi yönde bir davranış sergilenmesi halinde aynı tavrı ortaya koyarız. Çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşı olduğumuz gibi azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesine de karşı olduğumuzu da açıkça ifade etmek isterim."

"YUVALANDIĞI BÖLGELERİ TEMİZLEMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan, El Bab operasyonunu kısa sürede bitirecek yeni bir tertiplenmeye gidildiğini belirterek, "Suriye'de El Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Münbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız." dedi.

"HAYAT TARZINA MÜDAHALE SAYILABİLECEK BİR YOLA BAŞVURMADIM"

Kendisinin de herkes gibi tasvip etmediği görüntüler ve ifadeleri eleştirdiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunları da bireysel ifade özgürlüğümün sınırları dahilinde söylemişimdir ama asla temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak, kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım. Bu yönde bir uygulamaya asla tevessül etmedim. Kurucusu olduğum siyasi partinin de bu yönde girişimi, adımı hiçbir zaman bu noktada olmamıştır."

"SURİYE KONUSUNDA UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR"

En büyük temennilerinin, Suriye'de yaşanan sıkıntıların sona ermesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Rusya ile birlikte yürüttüğümüz Suriye'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve ardından anlaşmazlıklara görüşmeler yoluyla siyasi çözüm aranması çalışmalarında umut verici gelişmeler var. Bu sürecin başarıyla neticelenip Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları acıların ve uğradıkları mağduriyetlerin bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir." diye konuştu.

"DÖVİZ ALINACAK' DEĞİL 'DÖVİZ SATILACAK' GÜNLER"

Hiçbir krizin sürdürülebilir olmadığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinden geçtiğimiz günler, 'döviz alınacak' değil 'döviz satılacak' günlerdir, bunu özellikle söylemek istiyorum. Hiçbir kriz sürdürülebilir değildir. Ülkemize yönelik saldırılar da aynı şekilde ilanihaye devam edecek değildir."