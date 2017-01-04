Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin, üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bugün Beştepe'de gerçekleştirilen 33. muhtarlar toplantısında da belirttiği üzere Türkiye'nin "istiklal mücadelesi" içinde olduğunu, bu mücadeleyi kazanması halinde 2023 hedeflerine ulaşacağını ve 2053 ile 2071 vizyonlarını şekillendireceğini aksi halde "Sevr tezgahının tekrar getirileceğini" anımsatan Erdoğan, şu paylaşımlarda bulundu:
"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR"
"Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ülkemize yönelik saldırılarla başa çıkabilecek güce ve kararlılığa sahibiz."
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