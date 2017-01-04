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'ın konuşmasını canlı yayınladı

Cumhurbaşkanı 'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 33. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşma tarafından 13 dakika boyunca canlı yayınlandı. Erdoğan konuşmasından terörle mücadele ve ekonomi konularına değindi.

CNNde bir ilk! Erdoğanın konuşmasını canlı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Ortaköy'deki Reina'da yaşanan korkunç terör saldırısının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.

CNN INTERNATIONAL CANLI YAYINLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türk medyasının yanı sıra Amerikan kanalı tarafından da canlı olarak ekranlara getirildi.

CNN, Erdoğan'ın terör saldırıları sonrası yaptığı konuşmanın 13 dakikasını izleyicileriyle paylaştı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 14:22
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