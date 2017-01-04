CHP’li Hazinedar’ı terleten FETÖ soruları

TBMM'DE kurulan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyon CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a, terör örgütü FETÖ'ye yardım yapıp yapmadığını sordu. Hazinedar sorular karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. İşte FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun CHP'li Belediye Başkanı Hazinedar'a yönelttiği sorulardan bazıları:
- 2 Temmuz 2015 tarihinde FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı toplantılarına katılıp uzunca bir konuşma yaparak methedici ifadelerde bulunduktan sonra 'Hizmetleri yapanlara el uzatacağız" dediniz. Şahsınız ve Beşiktaş Belediyesi adına örgüte yardım ettiğiniz, destekleyerek faaliyetlerine iştirak ettiğiniz kamuoyu tarafından yakinen bilinmektedir. Örgüte yaptığınız nakdi yardım, menkul yardım, gayrimenkul devri, imar hakkı ihdası gibi destekleri sıralar mısınız?
- Yetişmesi için tavsiye ettiğiniz gençleri hangi yollarla örgüte teslim ettiniz? Çocukların aileleri ile görüşürken onları nasıl ikna ettiniz?
- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın toplantısında 'Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim' dediniz, sizce bu toplantılara katılmak cesaret işi miydi? Herkes bu toplantılara neden iştirak etmiyordu? Kime ve neye karşı bir cesaret sergilediğinizi düşünüyorsunuz?
- Örgüt ile irtibat ve işbirliğinizin 17-25 Aralık hadisesinden sonra da devam etmesi calb-i dikkattir (dikkat çekici) Bu konuda neler söylersiniz?
- CHP içinde rahatsızlıklara sebep olan ve Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarma cezası ile neticeye ulaşan FETÖ ile münasebetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
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