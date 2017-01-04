Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısında soruları cevapladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
KIDEM TAZMİNATI
Niye bir işçinin hakkı işverenin cebinde biriksin? Güvenceli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir süreci başlatıyoruz.
BÜYÜKANNELERE BEBEK BAKIM PARASI
Hükümet çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2017'de anneanne ve babaannelere teşvik vereceğiz. Çocuklarını yakınlarına bırakanlara ilişkin çalışmalar tamamlandı. Büyükannelere evde bebek bakım parası verilecek.
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KIDEM TAZMİNAT FONUNUN BİR AN ÖNCE ÇIKARILMASI LAZIM BAKANIM....
Allah razı olsun Yüce Rabbim sizlere zeval vermesin bazılarının hayal edemediğini ve rüyasına dahi girmediğini sizler Allah'ın izniyle gerçekleştiriyorsunuz. Çalışanlar için bir umut ve güvencedir yolunuz açık ve aydınlık ola
Loooo hani bu Hükumet kadın haklarına saygılı değildi Tayyip bey 3 çocuk yapın derken Sosyalist kadınlar bizi eve hapsedecek bu hükumet diyordu :))))Çalışın hanımlar çalışın diyor Üretin hanımlar üretin diyor sokaklarda dedikodu yapacağınıza hem doğurun hem çalışın diyor :)))Sosyalist geçinen ahmaklar
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