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Büyükannelere geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, anne-babası çalıştığı için torunlarına bakan ve lere teşvik vereceklerini belirtti.

Hükümetten devrim gibi bir çalışma daha!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısında soruları cevapladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

KIDEM TAZMİNATI
Niye bir işçinin hakkı işverenin cebinde biriksin? Güvenceli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir süreci başlatıyoruz.

BÜYÜKANNELERE BEBEK BAKIM PARASI
Hükümet çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2017'de ve lere teşvik vereceğiz. Çocuklarını yakınlarına bırakanlara ilişkin çalışmalar tamamlandı. Büyükannelere evde verilecek.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 12:39
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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EMEKLİ İSMAİL EMEKLİ İSMAİL

KIDEM TAZMİNAT FONUNUN BİR AN ÖNCE ÇIKARILMASI LAZIM BAKANIM....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 15:33
delidumrul delidumrul

Allah razı olsun Yüce Rabbim sizlere zeval vermesin bazılarının hayal edemediğini ve rüyasına dahi girmediğini sizler Allah'ın izniyle gerçekleştiriyorsunuz. Çalışanlar için bir umut ve güvencedir yolunuz açık ve aydınlık ola

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 04.01.2017 14:36
Mina Mina

Loooo hani bu Hükumet kadın haklarına saygılı değildi Tayyip bey 3 çocuk yapın derken Sosyalist kadınlar bizi eve hapsedecek bu hükumet diyordu :))))Çalışın hanımlar çalışın diyor Üretin hanımlar üretin diyor sokaklarda dedikodu yapacağınıza hem doğurun hem çalışın diyor :)))Sosyalist geçinen ahmaklar

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır2
cevapla 04.01.2017 13:02
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