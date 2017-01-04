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Boyahanede : 1 ölü

Boyahanede yangın: 1 ölü
İzmir'in İlçesi'nde bulunan otomobil boyahanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İçerde inceleme yapan ekipler, kalacak yeri olmadığı için boyahanede yatıp kalktığı öğrenilen Salih Uslu'nun (25) cesedine ulaştı. Ulsu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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