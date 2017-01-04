Boyahanede yangın: 1 ölü

İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunan otomobil boyahanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İçerde incelemeyapan ekipler, kalacakyeri olmadığı içinboyahanede yatıpkalktığı öğrenilenSalih Uslu'nun (25)cesedine ulaştı. Ulsu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli TıpKurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangınla ilgilibaşlatılan soruşturmasürüyor.
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