Bir dünya acı

Reina’nın yabancı kurbanları ülkelerine gönderildi. Lübnan’da Elias Wardini için görkemli bir tören hazırlandı. Hindistan ise Bollywood’un iki ismi yapımcı Abis Rizvi ve modacı Kushi Shah için büyük yas tuttu
Reina saldırısı sonrası hayatını kaybeden yabancılar ülkelerindeki törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Terör saldırısına iki kurban veren Hindistan'da ise Bollywood'un iki ünlü isminin aynı anda vedası tüm ülkeyi yasa boğdu. 2014 yapımı ROAR: Tigers Of The Sundarband ile 2017 yapımı T For Taj Mahal filmlerinin yapımcısı olan Abis Rizvi, ülkenin en gelecek vaat eden yatırımcılarından olarak görülüyordu. 27 yaşındaki Kushi Shah ise Hindistan'ın küçük bir köyünden çıkarak ülkenin en tanınmış modacıları arasına adını yazdırmıştı. Kısa sürede büyük şöhret kazananve Nobs ismi ile Bollywood yıldızlarının tercihettiği bir giyim markası sahibi olan Kushi, bir işanlaşması için İstanbul'a gelmiş ve yılbaşını buradageçirmek için gezisini bir müddet uzatmıştı. Rizvi ve Shah için Hindistan'da büyük bir tören düzenlendi.
EL HOUT TERÖRDEN KAÇMIŞTI
Ülkesinde toprağa verilen isimlerden biri de Lübnanlı 25 yaşındaki Elias Wardini oldu... Beyrut'taki bir spor okulundan geçen yıl mezun alan ve bir fitness kulübünde eğitmen olarak çalışan Wardini, terör saldırısı sırasında nişanlısı Melisa Papalurdu ile Reina'daydı. Kız kardeşi Mirna Wardini, Lübnan'ın MTV kanalına yaptığı açıklamada, 'Kendini Boğaz'ın sularına atmış ama kurtulamamış' diye konuştu. Elias dün ülkesindekitörenle son yolculuğunauğurlanırken kardeşigözyaşlarına boğuldu. Reina'da hayatını kaybeden isimlerden Irak kökenli Kanada vatandaşı Alaa Al Muhandis de yaşadığı şehir olan Ontorio'ya gönderildi. Düğün organizatörü olan Alaa'nın önce Ürdün'de hastabir arkadaşınıziyaret ettiği, ülkesinedönmeden önce yılbaşınıgeçirmek için İstanbul'ageldiği öğrenildi. Suriyeli Muhammed El Hout ise ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmişti. Annesinin "Ne öl, ne öldür, Türkiye'yegit, kendini kurtar" demesi üzerine İstanbul'a gelerek rehberlik yapmaya başlayan Halepli El Hout, dün doğum gününde İstanbul'da toprağa verildi. Suudi iş kadını Lubna Ghaznawi de diğer Suudi kurbanlar ile ülkesinde toprağa verildi.
MESUT İÇİN GÖZYAŞI
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden gurbetçi MesutGürbüz, memleketi Sivas'ta toprağaverildi. Gürbüz için köy meydanındakimerkezcamisindetörendüzenlendi. Gürbüz'ün yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, cenaze Gemerek İlçesi'ne bağlı Eğerci Köyü'ndeki mezarlığa defnedildi.
İSRAİL'DE CENAZE NAMAZI
İsrailli Arap olan Leanne Nasser'in cenazesi İsrail'in Tira kentinde kaldırıldı.
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