Başbakan: Her esnafa faizsiz kredi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da esnaf ve zanaatkarlara sesleniyor.

İşte Yıldırım'ın konuşması:

''Bizim esnafımız dünyada benzeri görülmeyen bir geleneğe sahip. Yaklaşık 100 yıllık geçmişimizde ekonomimizin bel kemiği olmuştur.

Türkiye ekonomik krizleri aşabildiyse burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır. 2002'den beri gerçekleştirdiğimiz atılımlarda sizin katkınız çok büyüktür.

ŞARTLARA UYAN HER ESNAFA FAİZSİZ KREDİ

Esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık destek verildi. Bunun için bir kaynak var. 2016 yılı için 15 bin esnafa bu imkanı tanıdık. Müracat 250 bine dayanmış. Ne yapmamız lazım. Vatandaş şunu bilmez, kardeşim ben 15 bin kişiye vereceğim niye bu kadar müracat ettiniz diyemeyiz?

Bunun bazı şartları var. Şartları kim tuttuyorsa vereceğiz.Bu kaynak 15 binin üzerine çıkacak. Gerekirse başka taraflardan alacağız. Bunun bir planlaması var tabi. İncelenecek, başka imkanlardan faydalanmıyorsa, bunlar gözden geçirilecek.

Faizsiz kredi uygulama kapsamında 48.355 esnafa 1.5 milyar lira dağıtmışız.

SİZ İKİ KOYUN BİR DE BİZ VERELİM

Ahilik fonu, bugünkü toplantının konusu. Ahilik ben değil biz demek. Ahilik ve esnaf fonu kuruyoruz.

İşler her zaman iyi gitmez. Günün birinde işsiz kaldınız, dara düştünüz, ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. İşte yardım alabikleceğiniz esnaf ve ahilik fonu var.

Bu fon devlet ve milletin birlikte elini taşın altına koymasıyla oluşuyor. Yaniz siz iki koyun bir de biz verelim diyoruz. Böylece bu paralar biriksin.

Talep esnaf temsilcilerinden geldi, biz de talebin doğru bir talep olduğunu değerlendirdik. 1.5 ay gibi bir sürede olgunlaştırdık. Bu düzenlemeyi de çok kısa bir süre içerisinde genel kurula getireceğiz.

AHİLİK FONU'NUN DETAYLARI

Fona 18 lira devlet, 35 lira esnaf ödeyecek.

İki yıl katkının devam etmesi lazım. İki yıl para vereceksin, prim düzenli ödenecek. Bir şey olduğunda ödediğin prime bakacağız.

Sınırları 711 lira ila 1422 lira arasında para verilecek. allah bereket versin, yokluktan iyidir.