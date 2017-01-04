Yol Durumu
  1. HDP'li başkan 750 milyon lira borç bırakmış
  2. Diyarbakır Sur'da büyük değişiklik

Bakan 60 bin personelin dağılımını açıkladı

da 60 bin sözleşmelinin yarısı MEB'e tahsis edilecek. Kadrolu memur alımı için de atama izni verilecek. Geriye kalanı Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

Bakan 60 bin personelin dağılımını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ya alınacak 60 bin sözleşmeli personelin bakanlıklara göre dağılımını açıkladı.

YARISI MEB'TE
Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımının yarısının Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığını, MEB'e alımların sadece sözleşmeli değil kadrolu olarak da yapılacağını ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımında, geriye kalan kadroların ise İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımında kullanılacağı ifadelerine yer verdi.
Etiketler: , ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 16:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar