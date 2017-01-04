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Açıkgöz unutkan!

Unutkanlık hastalığı bulunan , arkadaşından ödünç aldığı arabayı park ettiği yeri hatırlamadı. Hırsızlıkla suçlandı. ATV aracılığı ile araç 56 gün sonra bulununca büyük sevinç yaşadı

Açıkgöz unutkan!
İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki , 8 Kasım'da arkadaşından ödünç aldığı aracı park ettiği yeri unuttu. Buna hiç kimseyi inandıramayan Açıkgöz, Müge Anlı'nın programına çıktı. Arkadaşının aracını bulmak istediğini söyledi. Açıkgöz, "Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gitmiştim. Bir süre ilerledikten sonra su almak için arabayı park ettim. Döndüğümde park ettiğim yerini unuttum. Saatlerce aradım. Ancak bulamadım. Ailem dışında hiç kimse bana inanmıyor" dedi. Bunun üzerine 34 HS 4901 plakalı kahverengi Dacia marka araç, program aracılığı ile aramaya başladı. Mutlu haber önceki gün geldi. Fazıl Güney adlı bir vatandaş, aracı İncirli'de gördüğünü söyledi. Program ekibi, hemen tarif edilen yere gitti. Zehra Güney minibüste yolculuk yaparken aracı gördüğü için tam yerini hatırlamıyordu. Program ekibi, İncirli'de sokak sokak aracı aradı. Sonunda aracı bir ara sokakta buldu. Anlı, dünkü yayında ise aracını kaybeden Açıkgöz ve aracı bulan Fazıl- Zehra Güney çiftini konuk etti. Açıkgöz, 56 gündür aradığı otomobile kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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