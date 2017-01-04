Açıkgöz unutkan!

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Adem Açıkgöz, 8 Kasım'da arkadaşından ödünç aldığı aracı park ettiği yeri unuttu. Buna hiç kimseyi inandıramayan Açıkgöz, Müge Anlı'nın programına çıktı. Arkadaşının aracını bulmak istediğini söyledi. Açıkgöz, "Bakırköy DevletHastanesi'ne gitmiştim. Bir süre ilerledikten sonra su almak için arabayı park ettim. Döndüğümde park ettiğim yerini unuttum. Saatlerce aradım. Ancak bulamadım. Ailem dışında hiç kimse bana inanmıyor" dedi. Bunun üzerine 34 HS4901 plakalı kahverengi Dacia marka araç, program aracılığı ile aramaya başladı. Mutlu haber önceki gün geldi. Fazıl Güneyadlı bir vatandaş, aracıİncirli'de gördüğünü söyledi. Program ekibi, hemen tarif edilen yere gitti. Zehra Güney minibüste yolculuk yaparken aracı gördüğü için tam yerini hatırlamıyordu. Program ekibi,İncirli'de sokak sokak aracıaradı. Sonunda aracı bir arasokakta buldu. Anlı, dünkü yayında ise aracını kaybeden Açıkgöz ve aracı bulan Fazıl- Zehra Güney çiftini konuk etti. Açıkgöz, 56 gündür aradığıotomobile kavuşmanınmutluluğunu yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.