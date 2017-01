Acı hayat!

İnegöl İlçesi'nde çöplerden kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayanarkadaşıile birlikte at arabası yla yola çıktı. Kaza sırasında at arabasında bulunanyola düşerek yaralandı. Kaldırımda oturup acı içinde ambulans bekleyen Eğli'yi kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı Ayşe Yeksekyeksen sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardındankaldırıldı. Tedavisi süren Eğli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.Kazada yaralanan hurdacı kadın, ambulansı beklerken acı içinde kıvrandı. At arabasına çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.