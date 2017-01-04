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Acı hayat!

Bir kamyonet, na çarptı. Yere fırlayan hurdacı kadın, acı içinde kıvrandı. Vicdansız sürücü ise olay yerinden kaçtı

Acı hayat!
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde çöplerden kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Ayşe Yeksekyeksen (34), arkadaşı Ayşe Eğli (23) ile birlikte yla yola çıktı. Bu sırada plakası belirlenemeyen bir kamyonet, at arabasına çarparak kaçtı. sırasında at arabasında bulunan Ayşe Eğli yola düşerek yaralandı. Kaldırımda oturup acı içinde ambulans bekleyen Eğli'yi kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı Ayşe Yeksekyeksen sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Eğli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Güvenlik güçleri, at arabasına çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için alarm düğmesine bastı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.



Kazada yaralanan hurdacı kadın, ambulansı beklerken acı içinde kıvrandı. At arabasına çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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