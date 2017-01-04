Acı hayat!

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde çöplerden kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan AyşeYeksekyeksen (34), arkadaşı Ayşe Eğli(23) ile birlikte at arabasıyla yola çıktı. Bu sırada plakası belirlenemeyenbir kamyonet, atarabasına çarparakkaçtı. Kaza sırasında at arabasında bulunan Ayşe Eğli yola düşerek yaralandı. Kaldırımda oturup acı içinde ambulans bekleyen Eğli'yi kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı Ayşe Yeksekyeksen sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl DevletHastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Eğli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Güvenlik güçleri,at arabasına çarpıp kaçan sürücüyübulmak için alarm düğmesine bastı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Kazada yaralanan hurdacı kadın, ambulansı beklerken acı içinde kıvrandı. At arabasına çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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