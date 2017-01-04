ABD’ye sert tepki

DEAŞ ile sadece Türkiye mücadele ediyor. ABD'nin de bir halt ettiği yok, laftan başka birşey yok. Türkiye'de daha fazla terör olsun diye PYD/YPG'ye açıkça silah veriyorlar. Yeni yönetimden beklentimiz artık bu kepazeliğe son vermeleri. Biz yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz çünkü bu Obama yönetiminin marifetidir.
Mafya ile mafyayı alt etmek gibi bir şey. Gün dostun düşmanın ortaya çıkma günüdür. Bölgede birçok konuda ABD ile çalışmalar var. Bu stratejik ortaklığın terör örgütü tarafından gölgelenmesine ABD izin vermemeli.
PYD eşittir PKK; PKK eşittir bölücü terör örgütü. Bunların görülmesini istiyoruz.
FETÖ orada, PKK uzantıları yanınıza yanaşmış ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir karar verin, Türkiye ile mi bir olacaksınız bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız. Geçmiş yönetimin bu yanlışından döneceklerdir. Dönerse döner dönmezse biz kendi işimizi hallederiz.
Operasyonun 133'üncü günündeyiz. Bugüne kadar bin 270 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi, yakalananlarla birlikte bin 561 oldu. Dünya DEAŞ diyor, yatıyor kalkıyor.
Masum savunmasız sivil insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı insanlığa korku salmak ve ülkemize zarar vermektir. Bu katilleri aramıza salanlar farklı yaşam tarzı üzerinden inançlar üzerinden ayrışacağımızı düşünüyorsa boşuna beklemesin. Türkiye'de bütün hayat tarzları, bütün düşünceler inançlar devletin güvencesindedir.
(Reina'daki saldırı) Seçilen mekan ve zaman dikkate alındığında amacın ne olduğu çok açıktır. Bu saldırı ile etnik, mezhep temelli ayrıştırmaya, kışkırtmaya yönelik süreç başlatılmak isteniyor.
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