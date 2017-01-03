YPG'lilerin arasından İngiliz vatandaşı çıktı

Suriye'de, DEAŞ'in merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda İngiltere vatandaşı bir YPG'linin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Söz konusu İngiliz YPG'li 20 yaşındaki Ryan Lock'un, daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.
The Guardian Gazetesi ve Suriye'deki internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon güçlerinin hava desteği ile yürüttüğü Rakka operasyonunda İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock, Caber köyü yakınlarında 21 Aralık'ta yaşamını yitirdi.
TSK OPERASYONUNDA YARALANMIŞ
İngiliz terörist YPG'li Ryan Lock'un daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.
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pkkyı,fetöyü kuduran ingilteredir.
insallah allah onlarin da basina versin ki bizle ugrasamiyacak duruma düssünler amin
sağ istemiyoruz öldürün bu teröristleri
Bir it gebermis. Darisi gerisine.
bunu butun turkiye biliyorda avrupa ulkeleri bildigi halde bilmediklerini soyluyor az kaldi bu teror seven avrupanin besledigleri terorustler baslarina bela olacagina oluyorlarda ama daha halen islamla hic alakasi olmayanlari islamci olarak duyurmalari her teroru islamla algilamalari guzelim turkiyemi olumsuz etgiliyor ama az kaldi onlarda gorecek gercekleri
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