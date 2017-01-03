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YPG'lilerin arasından İngiliz vatandaşı çıktı

Suriye'nin kentine yapılan terör operasyonunda öldürülen YPG'lilerin arasında bir İngiltere vatandaşı da olduğu belirtildi.

YPGlilerin arasından bakın kim çıktı!

Suriye'de, DEAŞ'in merkez olarak kullandığı 'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda İngiltere vatandaşı bir YPG'linin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu İngiliz YPG'li 20 yaşındaki 'un, daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.

The Guardian Gazetesi ve Suriye'deki internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon güçlerinin hava desteği ile yürüttüğü Rakka operasyonunda İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock, Caber köyü yakınlarında 21 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

TSK OPERASYONUNDA YARALANMIŞ
İngiliz terörist YPG'li Ryan Lock'un daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.
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  • 03 Ocak 2017, Salı 16:46
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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mehdi mehdi

pkkyı,fetöyü kuduran ingilteredir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 03.01.2017 20:47
kolumbus kolumbus

insallah allah onlarin da basina versin ki bizle ugrasamiyacak duruma düssünler amin

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.01.2017 19:04
atilla atilla

sağ istemiyoruz öldürün bu teröristleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.01.2017 17:54
Osman Osman

Bir it gebermis. Darisi gerisine.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.01.2017 17:52
AZAB AZAB

bunu butun turkiye biliyorda avrupa ulkeleri bildigi halde bilmediklerini soyluyor az kaldi bu teror seven avrupanin besledigleri terorustler baslarina bela olacagina oluyorlarda ama daha halen islamla hic alakasi olmayanlari islamci olarak duyurmalari her teroru islamla algilamalari guzelim turkiyemi olumsuz etgiliyor ama az kaldi onlarda gorecek gercekleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 03.01.2017 17:00
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