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Vatandaşlık bunu gerektirir

Vatandaşlık bunu gerektirir
Adalet Bakanı , terör saldırısıyla ilgili, twitter hesabından açıklama yaptı: Hükümet, güvenlik güçleri, istihbarat birimleri, yetkili ve görevli diğer kamu görevlilerinin terörle mücadele etmeleri vazifeleridir. Terörle mücadelede görevli herkes bugüne dek vazifesini, şehitliği, gaziliği göze alarak yaptı. Bizler, terör, terör örgütü ve teröristlere dair gördüğümüz, duyduğumuz her bilgiyi, yetkililere ileterek terörle mücadeleye destek olmalıyız. Bu aynı zamanda vatandaşlık görevidir...
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