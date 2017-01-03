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TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ’da 2 yıl daha görev yapacak.

Tezkere TBMMde kabul edildi
TSK unsurlarının, NATO'nun 'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık si, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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  • 03 Ocak 2017, Salı 21:36
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