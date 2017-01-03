Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi
  2. Reina saldırısında önemli gelişme

sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları açıklandı.

TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş () sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlıkça 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden duyuruldu.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etiketler:
  • 03 Ocak 2017, Salı 14:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar