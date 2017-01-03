Yol Durumu
  1. Son ümit
  2. Karabulut dağılıyor

Soyu belli

Soyu belli
İstanbul Esenler'de 25 Kasım 2015'te meydana gelen trafik kazasında Halil Peker öldü. Kaza sonrası polis, birlikte yaşadığı Fethiye E'ye ulaştı. Genç kadın ifadesinde, Peker'den olan çocuğun da boşandığı eşi Hasan C.'nin üzerine kayıt ettirdiğini söyledi. Savcılık, 'çocuğun soy bağının bozulmasına' ilişkin soruşturma başlattı. İfadesine başvurulan Hasan C., "Eşim benden son kez bir ricada bulundu. Ben de mağdur olmaması için böyle bir şeye kalkıştım" dedi. Savcı, Fethiye E. hakkında 'çocuğun soy bağını değiştirmek', Hasan C. hakkında ise 'suça yardım etmekten' Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Osman ASİLTÜRK
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar