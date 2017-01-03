Soyu belli

İstanbul Esenler'de 25 Kasım 2015'te meydana gelen trafik kazasında Halil Peker öldü. Kaza sonrası polis, birlikte yaşadığı Fethiye E'ye ulaştı. Genç kadın ifadesinde, Peker'den olan çocuğun da boşandığı eşi Hasan C.'nin üzerine kayıt ettirdiğini söyledi. Savcılık, 'çocuğun soy bağının bozulmasına' ilişkin soruşturma başlattı. İfadesine başvurulan Hasan C., "Eşim benden son kez bir ricada bulundu. Ben de mağdur olmaması için böyle bir şeye kalkıştım" dedi. Savcı, Fethiye E. hakkında 'çocuğun soy bağını değiştirmek', Hasan C. hakkında ise 'suça yardım etmekten' Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.



Osman ASİLTÜRK