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Son ümit

1990 yılında Hac’da kaybolan için MİT devreye girdi. Yaşlı kadını bulmak için İnterpol’den destek istedi.

Son ümit
Batmanlı Abdurrahman Kara (75) ile eşi Fahire Kara 1990'da Hac vazifelerini yerine getirmek için Mekke'ye gitti. 'El Muaysem Tünel' faciasında 447'si Türk, bin 426 hacı adayı hayatını kaybetti. İzdihamda kaybolan , bir türlü bulunamadı. Ancak 26 yıl Kara'nın Mekke'de tepih satarken görüldüğü iddia edildi. Bunun üzerine atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan yakınları, Kara'nın bulunmasını için yardım istedi. Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvuran ailenin dosyası, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları'na gönderildi. Ailenin Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanlığı'na kayıp başvurusu yapması istendi. Bu işlemler tamamlandıktan sonra dosya MİT'e gönderildi. Ardından İnterpol devreye girdi. Tüm bilgi ve görgü tanıklarının ifadeleri incelendi. Yaşıyorsa kadının en kısa zamanda Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.
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