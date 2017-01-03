Siber saldırılar yok edildi

Elektrikdağıtımfirmalarınıninternet sitelerineyönelikdüzenlenenDDOSsaldırısı, BilgiTeknolojive İletişimKurumu'na(BTK) bağlıolarak görevyapan UlusalSiber OlaylaraMüdahaleMerkezi (USOM) ekipleri tarafından farkedildi. Saldırı bilgisi ilk olarak Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı ile paylaşıldı. Albayrak'ıntalimatı ile tüm siber olaylara müdahale ekipleri,terörist hackerları bertaraf etti. Operatörlereenerji sektörünün kritik sektör olaraktanımlanarak, dağıtım firmalarının sistemlerinindaha sağlıklı korunabilmesi için yenibir model geliştirilene kadar ücretsiz sibergüvenlik hizmeti vermeleri de istendi.
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