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lar yok edildi

Siber saldırılar yok edildi
Elektrik dağıtım firmalarının internet sitelerine yönelik düzenlenen DDOS saldırısı, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı olarak görev yapan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekipleri tarafından fark edildi. Saldırı bilgisi ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile paylaşıldı. Albayrak'ın talimatı ile tüm siber olaylara müdahale ekipleri, terörist hackerları bertaraf etti. Operatörlere enerji sektörünün kritik sektör olarak tanımlanarak, dağıtım firmalarının sistemlerinin daha sağlıklı korunabilmesi için yeni bir model geliştirilene kadar ücretsiz siber güvenlik hizmeti vermeleri de istendi.
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