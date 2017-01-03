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Sapık patrona 32 yıl hapis

Sapık patrona 32 yıl hapis
Zonguldak'ta kurye dağıtım şirketi sahibi Cüneyt T., yanında çalışan satış ve pazarlama elemanı B.B. isimli kadına bir süre önce cinsel saldırıda bulundu. İddiaya göre bu durum silah zoruyla devam etti. B.B.'nin işi bırakmasına sinirlenen sapık, av tüfeği ile dehşet saçtı. Talihsiz kadın hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt T., B.B.'nin rızası olduğunu söylese de ceza almaktan kurtulamadı. Savcılık, Cüneyt T. için konut dokunulmazlığına saldırı ve cinsel taciz suçudan 32 yıl hapis cezası istedi.
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