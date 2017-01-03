Sapık patrona 32 yıl hapis

Zonguldak'takurye dağıtım şirketi sahibiCüneyt T., yanında çalışansatış ve pazarlama elemanı B.B.isimli kadına bir süre önce cinselsaldırıda bulundu. İddiayagöre bu durum silah zoruyladevam etti. B.B.'nin işi bırakmasınasinirlenen sapık, av tüfeğiile dehşet saçtı. Talihsiz kadınhastanede tedavi altına alındı.Cüneyt T., B.B.'nin rızası olduğunusöylese de ceza almaktankurtulamadı. Savcılık, CüneytT. için konut dokunulmazlığınasaldırı ve cinsel taciz suçudan32 yıl hapis cezası istedi.
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