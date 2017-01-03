Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi. Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor. Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor.
Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor. Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinde de olayla ilgili bilgi aldı. Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.
Saldırı sonrası Reina'nın içinden ilk fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina’nın içi ilk kez görüntülendi. Görüntülerde duvardaki kurşun izleri dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi. Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor. Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor.
Etiketler: Reina , saldırı , terör saldırısı
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eğer öyle bir mekanı koruyamıyorsan kapatacaksın kardeşim.bence reina kapanmalı.
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