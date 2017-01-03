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sonrası 'nın içinden ilk fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun ziyareti sırasında terör sı sonrası ’nın içi ilk kez görüntülendi. Görüntülerde duvardaki kurşun izleri dikkat çekti.

Saldırı sonrası Reinanın içinden ilk fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör sı sonrası 'nın içi ilk kez görüntülendi. Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor. Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor.



Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor. Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinde de olayla ilgili bilgi aldı. Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.
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  • 03 Ocak 2017, Salı 12:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

eğer öyle bir mekanı koruyamıyorsan kapatacaksın kardeşim.bence reina kapanmalı.

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evet1
hayır0
cevapla 03.01.2017 15:40
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