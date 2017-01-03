Saldırgan şarjörleri birbirine ters bantlamış

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı kan gölüne çevirip 39 kişiyi öldüren teröristle ilgili olarak, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Reina katliamcısının izini dakika dakika süren emniyet ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olan teröristin yakalanması için çok sayıda adrese eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Edinilen bilgilere göre, katliamı gerçekleştiren terörist, Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'ne elinde sigara ve sırt çantasıyla gitti.

Yoldan geçen ilk taksiyi çeviren DEAŞ'lı terörist, saat 23.58'de taksiye binerek sahil yolundan Reina'ya doğru hareket etti. Teröristin 'katliam yolculuğu'nun görüntüleri ortaya çıktı.