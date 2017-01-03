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Ruh hastası

Aşırı alkollü olan İ.K., hastaneye görevli gibi sızdı. Çocuk servisine çıkıp refakatçi kadına etmeye kalktı. Talihsiz kadının bağırışları üzerine hastane polisi tarafından yakalanan gözü dönmüş , gözaltına alındı

Ruh hastası
Aydın'da geçtiğimiz gece akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda, alkollü olan İ.K. gece yarısı hastaneye girdi. Görevli gibi hastanede rahatça dolaşan İ.K., daha sonra çocuk servisine çıktı. Serviste hasta çocuğu ile yatmakta olan ve ismi gizli tutulan kadının odasına girmeyi başardı. Ardından genç kadının üzerindeki örtüyü açıp taciz etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın yaşadıkları karşısında çığlık atıp yardım istemeye başladı. Kadının bağırmasıyla paniğe kapılan sapık, hızla odadan çıktı. Orta holde hava alıyormuş gibi davranmaya başladı. Çığlık sesleri üzerine hastane güvenliği ve polis kısa sürede çocuk servisinin bulunduğu kata çıktı. İ.K., burada yakalandı. Suçlamaları reddeden İ.K, olay netlik kazanıncaya kadar hastane polisi tarafından kontrol altına alındı. Bu sırada polis ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını da incelemeye başladı. Olayın meydana geldiği kattaki görüntüler mercek altına alındı. Hastaneye giden Aydın Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası Ekipleri de şüpheli ile bir süre görüşme yaptı. Geriye dönük kamera kayıtlarındaki incelemelerin ardından İ.K.'nın genç kadının ve oğlunun odasına girdiği saptandı. Bunun üzerine gözü dönmüş sapık gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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