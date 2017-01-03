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Reina saldırısında gözaltı sayısı 14'e çıktı

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Reina saldırısında önemli gelişme

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

Emniyetteki ifade alım işlemi devam eden şüphelilerin önümüzdeki günlerde savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.
  • 03 Ocak 2017, Salı 13:43
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