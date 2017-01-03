Reina saldırısında gözaltı sayısı 14'e çıktı

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.
Emniyetteki ifade alım işlemi devam eden şüphelilerin önümüzdeki günlerde savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.
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