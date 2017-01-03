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3 ay daha uzatıldı

Olağanüstü Hal’in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

OHAL 3 ay daha uzatıldı
'in 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Görüşmeler sonucunda OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı alındı.

KURTULMUŞ: FETÖ HENÜZ BİTMEDİ
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Henüz FETÖ'nün devletten arındırılması sonlandırılmamıştır. FETÖ'nün ve bütün terör örgütlerinin devletin içinden arındırılmasını sağlayana kadar OHAL uygulamasına ihtiyacımız var." dedi.
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  • 03 Ocak 2017, Salı 23:59
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