Ne yaptın Meltem

Uyuşturucu, gençlerin hayatını tehdit etti. Madde kullanımı 13 yaşınakadar indi. Zehir batağına düşen kurbanlardan biri de 24 yaşındakiMeltem Yapıcı idi. İzmir'in Bucaİlçesi'nde yaşayan Meltem, 31 Aralık akşamı yılbaşını kutlamak için arkadaşı Mustafa Öner'in evine gitti. Burada yüksek dozda uyuşturucu kullanan genç kız, kısa bir süre sonra kendinden geçti. Arkadaşının uyuduğunuzanneden Mustafa Öner ise geceninilerleyen saatlerinde Yapıcı'yıuyandırmak istedi. Genç kadının hareketsiz durmasından şüphelenen Öner, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Yapıcı'nın öldüğünü belirledi. Genç kızın uyuşturucu maddeyikolundan şırıngayla enjekte ettiğitespit edildi. Acı haberi alanYapıcı'nın yakınları sinir krizigeçirdi. Gözaltına alınan Mustafa Öner ise ifadesinin ardından salıverildi. Otopsiişlemlerinin ardından Yapıcı toprağaverildi. Soruşturmanın sürdüğükaydedildi.
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