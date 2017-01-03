Ne yaptın Meltem

Uyuşturucu, gençlerin hayatını tehdit etti. Madde kullanımı 13 yaşına kadar indi. Zehir batağına düşen kurbanlardan biri de 24 yaşındaki Meltem Yapıcı idi. İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan Meltem, 31 Aralık akşamı yılbaşını kutlamak için arkadaşı Mustafa Öner'in evine gitti. Burada yüksek dozda uyuşturucu kullanan genç kız, kısa bir süre sonra kendinden geçti. Arkadaşının uyuduğunu zanneden Mustafa Öner ise gecenin ilerleyen saatlerinde Yapıcı'yı uyandırmak istedi. Genç kadının hareketsiz durmasından şüphelenen Öner, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Yapıcı'nın öldüğünü belirledi. Genç kızın uyuşturucu maddeyi kolundan şırıngayla enjekte ettiği tespit edildi. Acı haberi alan Yapıcı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa Öner ise ifadesinin ardından salıverildi. Otopsi işlemlerinin ardından Yapıcı toprağa verildi. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



Ceyhan TORLAK