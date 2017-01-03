Mustafa’yı yaşatalım

Bursa'da eczacıda çalışan Mustafa Aygermen (29) geçtiğimiz yıl haziran ayında göğsünde ağrılar hissetti. Hastaneye gitti. Doktorlargenç adama 'akciğer kanseri' teşhisikoydu. Kemoterapiye alındı. Ancak vücudu tedaviyi kabul etmedi. Kanser kısa sürede kemiklerine ve beynine sıçradı. Ardından tüm vücudunu sardı. Aygermen bu süreçte yaptığı araştırmadaAmerika'da satılan ve akciğer kanserindeyüzde 40 başarı elde edilen Opdivo isimliilacı buldu. Ama ilacın Türkiye'de henüz onaylanmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan temin edemedi.
ŞİFA DAĞITIRKEN ŞİFA BEKLİYOR
Akciğer kanseriyle, 20 aylık bebeği Poyraz'dan güç alarak savaştığını söyleyen Muztafa Aymergen, "Akciğer kanseri içintek umut 'Opdivo' diye bir ilaç varmış,bunu doktorum söyledi. Ancak ilaç çok pahalı alamıyoruz" dedi. Eşi Nazlı Aymergen ise "Kocam eczacıydı, insanlara şifadağıtıyordu şimdi ise şifa bekliyor. Tedaviyi en az 3 ay görmesi gerekiyor ve ilacın maliyeti en az 90 bin lira, parayı karşılamamız mümkün değil. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.
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