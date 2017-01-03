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Mustafa’yı yaşatalım

Akciğer i , kemoterapiye cevap vermedi. Genç adam, “ABD’de Opdivo isimli bir var. Ama Türkiye’de onaylanmadı. Fiyatı 90 bin TL” deyip istedi.

Mustafa’yı yaşatalım
Bursa'da eczacıda çalışan Mustafa Aygermen (29) geçtiğimiz yıl haziran ayında göğsünde ağrılar hissetti. Hastaneye gitti. Doktorlar genç adama 'akciğer kanseri' teşhisi koydu. Kemoterapiye alındı. Ancak vücudu tedaviyi kabul etmedi. kısa sürede kemiklerine ve beynine sıçradı. Ardından tüm vücudunu sardı. Aygermen bu süreçte yaptığı araştırmada Amerika'da satılan ve akciğer kanserinde yüzde 40 başarı elde edilen Opdivo isimli ilacı buldu. Ama ilacın Türkiye'de henüz onaylanmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan temin edemedi.

ŞİFA DAĞITIRKEN ŞİFA BEKLİYOR
Akciğer kanseriyle, 20 aylık bebeği Poyraz'dan güç alarak savaştığını söyleyen Muztafa Aymergen, "Akciğer kanseri için tek umut 'Opdivo' diye bir ilaç varmış, bunu doktorum söyledi. Ancak çok pahalı alamıyoruz" dedi. Eşi Nazlı Aymergen ise "Kocam eczacıydı, insanlara şifa dağıtıyordu şimdi ise şifa bekliyor. Tedaviyi en az 3 ay görmesi gerekiyor ve ilacın maliyeti en az 90 bin lira, parayı karşılamamız mümkün değil. bekliyoruz" diye konuştu.
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