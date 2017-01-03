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Mucize üçüzler

İzmir’in mucize bebekleri Ece, Elif ve Ceylin, 2013 yılında tek yumurta üçüzleri olarak dünyaya geldi. Kısa sürede yaşıtlarına yetişen minikler, 2 buçuk yaşına girdi

Mucize üçüzler
İzmir'de yaşayan Erdem-Fulya Aksakal çiftinin ilk çocukları Ece, Elif ve Ceylin 'İzmir'in nadir çocukları' arasına girdi. Tek yumurta üçüzleri olan mucize bebekler henüz 33 haftalıkken 2013 yılında dünyaya geldi. Üçüzler 2 buçuk yaşına bastı. Üçüz bebekleri olacaklarını öğrenince çok şaşıran baba Erdem Aksakal "Üçüz çocuk sahibi olmak bizim için sürpriz oldu. Yapılan kontrollerde ilk olarak, ikiz çocuğumuz olacağını söylediler. Ancak bir sonraki kontrolde üçüz bebek sahibi olacağımızı öğrendik. Üçüz babası olarak çok mutluyum" dedi.
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