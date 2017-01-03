Mucize üçüzler

İzmir'de yaşayan Erdem-Fulya Aksakal çiftinin ilk çocukları Ece, Elif ve Ceylin 'İzmir'in nadir çocukları' arasına girdi. Tek yumurta üçüzleri olan mucize bebekler henüz 33 haftalıkken 2013 yılında dünyaya geldi. Üçüzler 2 buçuk yaşına bastı. Üçüz bebekleri olacaklarını öğrenince çok şaşıran baba Erdem Aksakal "Üçüz çocuk sahibi olmak bizim için sürpriz oldu. Yapılan kontrollerde ilk olarak, ikiz çocuğumuz olacağını söylediler. Ancak bir sonraki kontrolde üçüz bebek sahibi olacağımızı öğrendik. Üçüz babası olarak çok mutluyum" dedi.