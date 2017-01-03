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Kulübede mahsur kaldı

Kulübede mahsur kaldı
Bursa Osmangazi'de bir taş ocağı firmasında bekçilik yapan Mustafa Arezi, önceki gün kar ve tipi nedeniyle kulübede mahsur kaldı. Telefonu çekmediği içinde yardım isteyemedi. Kurtarılmayı bekledi. Ertesi sabah vardiyayı devralmaya gelen Harun Ermiş, yolun kapalı olduğunu görünce 'nin mahsur kaldığını tahmin etti. Hemen jandarma ve kurtarma ekiplerini aradı. Donmak üzere olan genç, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Mustafa Arezi ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından, evine götürüldü.
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