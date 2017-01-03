Kulübede mahsur kaldı

Bursa Osmangazi'de bir taş ocağı firmasında bekçilik yapan MustafaArezi, öncekigün kar ve tipi nedeniylekulübede mahsurkaldı. Telefonu çekmediği içinde yardım isteyemedi. Kurtarılmayı bekledi. Ertesi sabah vardiyayı devralmaya gelen Harun Ermiş, yolun kapalı olduğunu görünce Mustafa Arezi'nin mahsur kaldığını tahmin etti. Hemen jandarma ve kurtarma ekiplerini aradı. Donmak üzere olangenç, 5 saatlik çalışmanınardından kurtarıldı. Mustafa Arezi ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından, evine götürüldü.
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