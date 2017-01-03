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Korkunç ifade!

İzmir’de ortaya çıkan 22 yıllık te ifadeler kan dondurdu. Yeğenini katleden dayı “Ellerimle boğdum, ‘Ne yapıyorsun dayı?’ deseydi kendisini bırakırdım” dedi

Korkunç ifade!
Mazisi 25 yıl onceye dayanan korkunc olay, 'da start aldı. Universite oğrencisi Aynur Tunçdede (23), okuldan tanıştığı bir gencle evlendi. Gecinemeyince 1995'te bebeğiyle İzmir'deki baba evine dondu. Ancak bir sure sonra ortadan kayboldu. 5 ay once BİMER'e gelen ihbarla e kurban gittiği ortaya cıktı. Emniyet güçleri, aileye ait evde arama yaptı. Genc kadının kemikleri bir kolide buldu. Baba Ferzende Tunçdede (75), anne Aynur Tunçdede (66) ve dayı İbrahim Akın gozaltına alındı.

MÜEBBET İSTENİYOR
Dayı yeğenini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Yeğenini olduren caninin ifadesi ise dondurdu: "Ne yapıyorsun dayı?' deseydi kendisini bırakırdım." Kızlarının cesedini yıllarca saklayan aileye istenen cezalar belli oldu. Dayı İbrahim Halil Akın hakkında "Kasten öldürme" suclamasıyla ağırlaştırılmış muebbet, baba Ferzende ve anne Mevlüde Tuncdede hakkında ise "Kasten öldürmeye azmettirme" suclamalarıyla 25 yıla kadar hapis istendi.
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