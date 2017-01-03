Korkunç ifade!

Mazisi 25 yıl onceye dayanan korkunc olay, Şanlıurfa'da start aldı. Universite oğrencisi Aynur Tunçdede (23), okuldan tanıştığı bir gencle evlendi. Gecinemeyince 1995'te bebeğiyle İzmir'deki baba evine dondu. Ancak bir sure sonra ortadan kayboldu. 5 ay once BİMER'e gelen ihbarla cinayete kurban gittiği ortaya cıktı. Emniyet güçleri,aileye ait evde arama yaptı. Genc kadının kemikleri bir kolide buldu. Baba FerzendeTunçdede (75), anne AynurTunçdede (66) ve dayı İbrahim Akın gozaltına alındı.
MÜEBBET İSTENİYOR Dayı yeğenini boğaraköldürdüğünü itiraf etti. Yeğenini olduren caninin ifadesi ise dondurdu: "Ne yapıyorsundayı?' deseydi kendisinibırakırdım." Kızlarının cesedini yıllarca saklayan aileye istenen cezalar belli oldu. Dayı İbrahim Halil Akın hakkında "Kasten öldürme" suclamasıyla ağırlaştırılmış muebbet, baba Ferzende ve anne Mevlüde Tuncdede hakkında ise "Kastenöldürmeye azmettirme" suclamalarıyla 25 yıla kadar hapis istendi.
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