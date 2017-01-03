Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personele yönelik Konya merkezli 26 ilde 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu kişilere ilişkin "Anayasayı ihlal", "Yasama organını engellemeye teşebbüs", "Hükümet'e karşı isyan", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.
Alınan ifade ve toplanan delillerin ardından örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya merkezli 26 ilde örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin çoğunluğunun Hava Kuvvetleri personeli olduğu, şüpheliler arasında subay ve astsubayların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3'nün daha önce ihraç edildiği, 4'ünün askeri öğrenci olduğu bildirildi.
EĞİTİM ADI ALTINDA İŞKENCE
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının askeri personele yönelik yürüttüğü soruşturmada daha önce ifadeleri alınan kişiler, örgütün itaat etmeyen ve kendilerinden olmayanlara yönelik "eğitim" adı altında çeşitli baskılar uyguladığını savundu.
"Güneşe bakma eğitimi" adı altında gözlerini kapatmadan güneşe bakmaları istenen askeri öğrencilere, ördek yürüyüşü vaziyetinde ağaç etrafında yürütülerek sürekli "ağaç senden özür diliyorum" dedirttirildiği ileri sürüldü.
"Eğitim" adı altındaki uygulamalar bittiğinde asfalta sırt üstü yatırılarak gözlerinin kapatılması istenen öğrencilere, çeşitli psikolojik baskılar yapıldığı iddia edildi.
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Bizzat bu eğitim adı altındaki işkenceleri yaşamış birisi olarak şunu belirtmek istiyorum. Kendilerinden olanları gölgede oturtup, eğitim puanı olarak 100 üzerinden 95-100 not verirler ve iyi sicil yapmaları sağlanır ki pilot olabilsinler. Bizler ise sıcaktan eriyen asfalt üzerinde yüzlerce metre sürünürerek, su içmemize izin verilmeyerek ve bayılana kadar eğitim yaparak ancak geçecek kadar not alırdık.Bunu yaparken biryandan kulağınıza şunu fısıldarlar: "Akıllı adamsın, bizi kötü şeyler yapmak zorunda bırakma, buradan mezun olamayacaksın, kendi isteğinle istifa et git, eğer gitmezsen biz seni zaten atacağız". Bunun gibi binlerce vaka var. Fakat biz bunları dile getirdiğimizde insanlar, askerlik bize zor geldiği için ayrıldığımızı düşündüler. Bize askerlik zor gelmedi çünkü bizler isteyerek bu devletin askeri olmak için oraya gittik. Bize bunları yapanların ve gölgede oturttuklarının 15 Temmuzda ne yaptığını herkes gördü ama biraz gec oldu...
hayda boyle eytimi olurmus tamamda basi zarhos olan in adamini komutan as subay yuz basi yaparda askerin basina gecirirsen vereceyi eytimde oyle olur ne beglerdinki abtesiz kiblesiz namaz kilandan
Yaptıklarının mükafatı olarak bu CİA köpeği aşağılık katilleri hapishanede besliyoruz,Bu katiller imha edilmeli ;de çok korkarlar:cehennem kuçağını açmış bunları bekliyordur umarım.,geride sırada CİA:dan geleçek teklifleri bekleyen vatan hainlerine de ibret olsun.
kendilerine sorsan cennette yerleri hazırmış hacı. :)
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