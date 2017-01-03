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Kıbrıs için Çankaya’da

Kıbrıs için Çankaya’da
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Yıldırım ve Özgürgün, Kıbrıs müzakere süreci başta olmak üzere, son durumu değerlendirdi. İkili ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri ilgilendiren konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
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