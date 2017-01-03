Kayıp genç kız komşuda çıktı

Samsun'da 13 yaşındaki ortaokul oğrencisi C.T., 6 gun once okula gitmek icin evden cıktı. Bir daha da geri donmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kız dün ailesini arayarak eski komşuları C.U.'nun evinde olduğunu söyledi. Olayla ilgili 6 kişi gozaltına alındı