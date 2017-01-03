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Kayıp genç kız komşuda çıktı

Kayıp genç kız komşuda çıktı
Samsun'da 13 yaşındaki ortaokul oğrencisi C.T., 6 gun once okula gitmek icin evden cıktı. Bir daha da geri donmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kız dün ailesini arayarak eski komşuları C.U.'nun evinde olduğunu söyledi. Olayla ilgili 6 kişi gozaltına alındı
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