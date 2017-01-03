Katliamın pimi Amerikan malı

3 FLASHBANG BOMBASI PATLATTI: Doğu Türkistan Uygur uyruklu saldırgan Reina'ya girdikten hemen sonra 'Flashbang' isimli bir şok bombası attı. Terörist zemin katta bir Flashbang daha patlattıktan sonra 3'üncü şok bombasını da çıkmadan hemen önce kullandı. Teröristin her Flashbang patlatışından sonra şoka giren insanları taradığı anlaşıldı.
PENSİLVANYA'DA ÜRETİLDİ: Türkiye'de daha önce hiçbir saldırıda kullanılmadığı anlaşılan ABD malı Flashbang'lerin Amerikan ordusu envanterinde bulunduğu, fabrikasının da Pensilvanya'da olduğu belirtildi.
KÖR VE SERSEM EDİYOR: Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından da kullanılan bombanın insanları kısa süreliğine kör ve sersem ettiği belirtildi. Olay yerindeki Flashbang parçaları incelemeye alındı.
"SAHİLDEN ORTAKÖY'E": Saldırganın 15 gün önce orta Anadolu'daki bir şehirden Zeytinburnu'na geldiği olay günü Zeytinburnu'ndan taksiye bindiği, Beşiktaş sahilini takip etmek suretiyle Reina'ya ulaştığı, yolda taksiciyle çok konuşmadığı belirlendi. Saldırganın taksiciye sadece, "Beşiktaş sahilden Ortaköy'e gidelim" dediği öğrenildi. Doğu Türkistan'da özel savaş eğitimi aldığı belirtilen saldırganın, Zeytinburnu'nda birlikte ikamet ettiği arkadaşlarıyla birlikte 12 kişi gözaltına alındı.
SİLAH İNCELENİYOR: Olay Yeri İnceleme Şubesi, Reina'dan saldırıya ilişkin tüm delilleri topladı. Delillerle ilgili inceleme çalışmaları sürüyor. Polis kriminal çalışmaları da devam ediyor. Terörist, seyyar dipçikli uzun namlulu bir silah kullanmıştı. Kaçarken de silahı olay yerinde bırakmıştı. Fakat saldırganın eldiven kullandığı bu sebeple silahta parmak izi bırakmasının zor olduğu belirtildi. Silah, mermi çekirdekleri, boş kovanların balistik incelemesi sürüyor. Mermilerin çelik çekirdekli özel yapım olduğu anlaşılmıştı.
SABAH
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Apaçık delil var ABD yazıyor. ABD yetkililerine sormak lazım bunu, birde bizim emanet var Pensilvanyada onuda iade etmesi lazım. T.C. vatandaşı olan birini sen nasıl iade etmezsin bu kadar da fazla oluyor.
ABD ri bunlari planlayip destekleyen iki yuzlu dost gorunuslu kurttur
Bu CİA ajanı katilin ülkesi kimin kontrolünde FETÖÖÖÖÖ . Peki bu şerefsizlerin hakim olduğu ülkelerde daha kaç terörist yetiştiriyorlar bilebilirmiyiz. İçimizdekiler 6 saate 250 insanı şehit etti , 2500 kişiyi sakat bıraktı. CİA bunları Müslüman ülkelere rahat girip çıksın diye özellikle destekledi. Bu katilin ülkesindeki ilişkilerini bulun altından kesin FETÖ çıkacak. Ne zamanki bizim istihbaratımız onların hocalarını bulundukları ülkelerde okulları ile birlikte yok eder o zaman bu iş karşılığını bulur. Niye kimse İsrail e suikast yapmıyor. Çünkü bulup yok ediyor. Hadi bırakalım lafı icraat lazım icraat
YA BU FETÖŞ VE ABD 20 OCAKTAN İTİBAREN HAKETTİKLERİNİ BULURLAR İNŞAALLAH
demekki işin arkasında cia abd var açık kahpe abd allah belanı versin
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