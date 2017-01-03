Karabulut dağılıyor

İstanbul'da yaşayan 33yaşındaki Fethiye Karabulut'unhikayesi filmleri aratmadı. Bugünekadar üç kişiye baba diyen ancakgerçek babasının kim olduğunubilmediğini söyleyen Karabulut, annesiZöhre Ünlü'den beklediği cevabıyine alamadı. Annesinin ilk eşi ZekiÜnver'in babası olduğunu düşünenFethiye Karabulut "Büyük ihtimallebabam olduğunu düşündüğümmerhum Zeki Ünver'in Çorum'dakiakrabaları, DNA testine yanaşıyor.Ancak masrafları benim karşılamamıistiyorlar. Masraflar için 2 bin TL'yeihtiyacım var. Bunun için ayrıcadava açmam şart. Mezarın açılmasıgerekiyor" diye konuştu.
O ADAM BABAM OLAMAZ
10 yaşına kadar baba bildiği Hasan Kalmaoğlu'nun nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten talihsiz kadın "Onunla çok tatsız günler geçirdim.Annem şimdiki kocası HüseyinÜnlü uğruna beni o adamınyanına bıraktı. Kimliğimde adınıgörmek bana unutmak istediğimşeyleri hatırlatıyor. Bir anneçocuğuna nasıl böyle bir işkenceyapar. Beni hem babasız hemde sevgisiz bıraktı. Öz babamınkim olduğunu bana söylemiyor.Annemin hatalarının bedelini çokağır ödedim. Artık huzurlu bir hayat istiyorum" diyerek ağladı. Kızıyla tüm bağlarını kopardığını söyleyen Zöhre Ünlü ise açıklama yapmaktan kaçındı. Ünlü, ilk olarak Zeki Ünver ile görücü usulü evlilik yaptı. 7 ay evli kaldıktan sonra boşandı. Kısa bir süre sonrada Hasan Kalmaoğlu ile nikah kıydı. 12 yıl evli kalan Ünlü, ondan da boşanıp Hüseyin Ünlü ile evlendi. Ancak kızını yanına almadı.
DNA TESTİ GEREKLİ
Zöhre Ünlü'nün ilk eşi olan Zeki Ünver, bir süre önce hayatını kaybetti. Gözüyaşlı Fethiye Karabulut, "Büyük ihtimalle babam Zeki Ünver. Bunun için DNA testi gerekiyor. Ama onun da en az 2 bin lira maliyeti var" dedi.
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