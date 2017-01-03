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Karabulut dağılıyor

Annesinin evlendiği üç adama da baba diyen genç kadın, gerçek babasını öğrenebilmek için 2 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi

Karabulut dağılıyor
İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Fethiye Karabulut'un hikayesi filmleri aratmadı. Bugüne kadar üç kişiye baba diyen ancak gerçek babasının kim olduğunu bilmediğini söyleyen Karabulut, annesi Zöhre Ünlü'den beklediği cevabı yine alamadı. Annesinin ilk eşi Zeki Ünver'in babası olduğunu düşünen "Büyük ihtimalle babam olduğunu düşündüğüm merhum Zeki Ünver'in Çorum'daki akrabaları, DNA testine yanaşıyor. Ancak masrafları benim karşılamamı istiyorlar. Masraflar için 2 bin TL'ye ihtiyacım var. Bunun için ayrıca dava açmam şart. Mezarın açılması gerekiyor" diye konuştu.

O ADAM BABAM OLAMAZ
10 yaşına kadar baba bildiği Hasan Kalmaoğlu'nun nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten talihsiz kadın "Onunla çok tatsız günler geçirdim. Annem şimdiki kocası Hüseyin Ünlü uğruna beni o adamın yanına bıraktı. Kimliğimde adını görmek bana unutmak istediğim şeyleri hatırlatıyor. Bir anne çocuğuna nasıl böyle bir işkence yapar. Beni hem babasız hem de sevgisiz bıraktı. Öz babamın kim olduğunu bana söylemiyor. Annemin hatalarının bedelini çok ağır ödedim. Artık huzurlu bir hayat istiyorum" diyerek ağladı. Kızıyla tüm bağlarını kopardığını söyleyen Zöhre Ünlü ise açıklama yapmaktan kaçındı. Ünlü, ilk olarak Zeki Ünver ile görücü usulü evlilik yaptı. 7 ay evli kaldıktan sonra boşandı. Kısa bir süre sonrada Hasan Kalmaoğlu ile nikah kıydı. 12 yıl evli kalan Ünlü, ondan da boşanıp Hüseyin Ünlü ile evlendi. Ancak kızını yanına almadı.

DNA TESTİ GEREKLİ
Zöhre Ünlü'nün ilk eşi olan Zeki Ünver, bir süre önce hayatını kaybetti. Gözüyaşlı Fethiye Karabulut, "Büyük ihtimalle babam Zeki Ünver. Bunun için DNA testi gerekiyor. Ama onun da en az 2 bin lira maliyeti var" dedi.
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